Американский рэпер Akon находился в гостинице в Сириусе во время налета БПЛА

Рэпер Akon (Эйкон), приехавший в Россию из США, во время атаки беспилотников на Сочи находился в гостинице Mantera Supreme. По данным медиа-проекта Mash, после сигнала тревоги артист хотел выйти из номера в холл, однако охрана сочла, что ему безопаснее остаться в ванной комнате. Исполнитель приехал в Сочи 7 августа, на сегодня запланирован его концерт в ледовом дворце «Айсберг» (федеральная территория «Сириус»). Завтра должно состояться выступление Akon в Москве.

Сигнал воздушной опасности в Сочи и на федеральной территории «Сириус» прозвучал в пятницу в 12:50. Со стороны Черного моря двигались беспилотные летательные аппараты, запущенные с украинских позиций. Жители Сочи и отдыхающие покинули пляжи, кто-то спустился в убежища, кто-то пережидал опасность в жилых помещениях. В 16:03 глава Сочи Андрей Прошунин объявил о том, что угроза налета миновала.

Анна Перова, Краснодар