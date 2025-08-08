В Дагестане возобновила работу ГЭС на родниковой воде

В горной местности Дагестана, недалеко от села Текиперкент, вновь запущена уникальная малая Курушская гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства энергетики и тарифов РД Фото: пресс-служба Министерства энергетики и тарифов РД

Особенность станции заключается в использовании не речной, а родниковой воды: в горах формируется озеро, из которого вода направляется на станцию, генерирует электроэнергию, а затем используется для орошения сельскохозяйственных угодий.

На объекте установлены солнечные панели, обеспечивающие резервное питание автоматики и удовлетворяющие собственные потребности станции, что повышает ее эффективность.

Как отмечают в пресс-службе республиканского минэнерго, Курушская ГЭС стала первой гибридной электростанцией в Дагестане и одной из первых в России, сочетающей различные технологии возобновляемой энергетики для достижения оптимальной производительности.

Наталья Белоштейн