Жительницу Ярославской области осудили за призывы к экстремистской деятельности

Суд признал 33-летнюю жительницу Ярославской области виновной по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети «интернет»). Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

«УФСБ России по Ярославской области пресечена преступная деятельность жительницы, разместившей в социальной сети публикацию, содержащую призыв к совершению поджога здания администрации»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело расследовал следственный отдел ярославского управления ФСБ России, рассматривал — Ростовский районный суд. Приговор в силу не вступил.