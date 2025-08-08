Умер снявший мультфильмы «Доктор Айболит» и «Алиса в Стране чудес» оператор Мухин

Советский и украинский кинооператор и аниматор Александр Мухин умер в возрасте 81 года. Как сообщили украинские СМИ, сотрудники полиции обнаружили оператора мертвым у него дома 5 августа.

Александр Мухин родился 25 июля 1944 года. В 1964-м он закончил Киевское художественно-промышленное училище, а в 1980-м — факультет журналистики Киевского университета. С 1976-го года работал оператором-аниматором на студии «Киевнаучфильм».

За свою карьеру господин Мухин принял участие более чем в 70 проектах как оператор-постановщик, режиссер и сценарист. Среди самых известных его работ — сатирический киножурнал «Фитиль», мультфильмы «Как кошечка и собачка мыли пол», «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», а также мультсериал Давида Черкасского «Доктор Айболит» и «Самовар Иван Иваныч». Более 30 из его проектов получили награды на кинофестивалях и международных конкурсах.