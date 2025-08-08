Рособрнадзор представил варианты экзамена для мигрантов на приобретение гражданства

Рособрнадзор представил новые демонстрационные варианты экзаменов для мигрантов, претендующих на приобретение гражданства.

На сайте ведомства отмечается, что в экзамене по русскому языку содержится 35 заданий в пяти разделах — говорение (5), аудирование (6), чтение (6), письмо (2), грамматика и лексика (16). Задания направлены на проверку умения общаться в различных ситуациях, излагать свои мысли, вести переписку.

«Например, участнику экзамена может быть предложено рассказать о себе, заполнить анкету для отдела кадров, смоделировать диалог при посещении поликлиники»,— пояснили в пресс-службе Рособрнадзора.

В экзамене по истории России и основам законодательства — 36 заданий. В каждом разделе 18 вопросов, на которые нужно ответить письменно. «Задания по истории проверяют знание основных фактов и событий российской истории с IX века до настоящего времени, знание выдающихся деятелей российской науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традиций российского общества»,— говорится в релизе ведомства.

Максимальная продолжительность проведения каждого из экзаменов составляет 90 минут. По новым вариантам экзамен будет проводиться с 9 августа 2025 года.

Полина Мотызлевская