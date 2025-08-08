Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рособрнадзор представил варианты экзамена для мигрантов на приобретение гражданства

Рособрнадзор представил новые демонстрационные варианты экзаменов для мигрантов, претендующих на приобретение гражданства.

На сайте ведомства отмечается, что в экзамене по русскому языку содержится 35 заданий в пяти разделах — говорение (5), аудирование (6), чтение (6), письмо (2), грамматика и лексика (16). Задания направлены на проверку умения общаться в различных ситуациях, излагать свои мысли, вести переписку.

«Например, участнику экзамена может быть предложено рассказать о себе, заполнить анкету для отдела кадров, смоделировать диалог при посещении поликлиники»,— пояснили в пресс-службе Рособрнадзора.

В экзамене по истории России и основам законодательства — 36 заданий. В каждом разделе 18 вопросов, на которые нужно ответить письменно. «Задания по истории проверяют знание основных фактов и событий российской истории с IX века до настоящего времени, знание выдающихся деятелей российской науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традиций российского общества»,— говорится в релизе ведомства.

Максимальная продолжительность проведения каждого из экзаменов составляет 90 минут. По новым вариантам экзамен будет проводиться с 9 августа 2025 года.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все