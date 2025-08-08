В волгоградском Котельниково хотят благоустроить тротуарные дорожки за 2 млн

В Волгоградской области объявили аукцион на благоустройство тротуарных дорожек по ул. Октябрьская в Котельниково. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит выполнить работы в течение семи календарных дней с даты заключения контракта. Требуется за свой счет обеспечить установку ограждений, дорожных знаков и информационного щита на объекте. Исполнителю необходимо регулярно вывозить мусор с территории проведения работ.

Гарантийный срок на работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания документов о приемке. Заказчиком выступает администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского района Волгоградской области. Работы финансируются из местного бюджета.

Извещение о закупке размещено 8 августа. Срок окончания подачи заявок — 18 августа. Исполнителя выберут 20 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн руб.

Павел Фролов