Публикации выходят «постными»

Каждого пятого российского инфлюенсера обманывают недобросовестные рекламодатели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств. Проблема неплатежей носит системный характер и особенно остро сказывается на авторах, для которых такая деятельность — основной источник дохода, пояснил эксперт по цифровым коммуникациям Ярослав Мешалкин. По его словам, совокупные потери российских блогеров могут достигать сотен миллионов рублей в год. Кроме того, появилась практика, когда на них выходит несуществующие агентство или бренд, договариваются об интеграции, а потом не выполняют свои обязательства.

Сегодня блогеры вынуждены вести переговоры с рекламодателями самостоятельно или выносить ситуацию в публичное поле. Однако такой подход не гарантирует положительный результат, подчеркнул управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Обычный самый простой механизм защиты — это правильно составленный договор и проверка платежеспособности контрагента. Даже в том случае, если блогер получил предоплату, при отсутствии договора она может сработать против него самого: у рекламодателя есть право требовать в течение трех лет через суд возврата этих денег как неосновательного обогащения если не будет доказано, что он заказал услугу и ее оказали. В том случае, если документы оформлены четко, то есть там написано, где именно нужно распространить рекламу, то блогер почти всегда может получить исполнительный лист о взыскании денег с рекламодателя. Если истец может подтвердить факт заключения договора, и особенно если у него есть акт об его исполнении, или он может своими постами подтвердить, что то, что он опубликовал, четко соответствует техническому заданию, то он просто предъявляет претензию в арбитражный суд. Такие инстанции продолжают работать достаточно четко, рассматривать споры объективно и выносить решения быстро.

Что касается коллективных исков, то они обычно бывают нужны тогда, когда есть один оппонент, который одновременно нарушает права десятков сотен или тысяч людей, и они не могут поодиночке с ним тягаться в силу того, что у них недостаточно сил и ресурсов. Как раз у большой корпорации есть возможность заплатить юристам миллионы и все равно остаться в плюсе по итогам процесса. В ситуации, когда речь идет о взыскании конкретной задолженности за распространенную рекламу, это неподходящий правовой механизм».

Чтобы защитить создателей контента, Ассоциация блогеров и агентств создала компенсационный фонд и запустила специальный механизм под названием «Без аванса». Как рассказали “Ъ FM” в организации, в рамках инициативы игроки рынка смогут получить компенсацию при подтверждении задолженности. Ее размер будет варьироваться от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей в зависимости от суммы контракта. Система работает по принципу гарантийного механизма внутри организации, объяснил сооснователь ассоциации и автор инициативы Максим Перлин:

«Блогеры потеряли часть доходов, но на определенных площадках. 1 сентября вступает в силу закон о запрете рекламы в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Для некоторой части игроков рынка реклама там до сих пор оставалась основным источником дохода. Соответственно, с 1 сентября им может быть выписан штраф, да и большинство агентств, которые входят в нашу ассоциацию, не станут браться за такие запросы со стороны клиентов, даже если они появятся. Все это ведет к тому, что доходы блогеров снижаются. Агентство, будучи посредником, кредитует клиента, так как блогеры исторически привыкли получать деньги вперед. Из-за этой истории в период высоких ставок на агентства получилась очень большая кредитная нагрузка. Проект "Без аванса" призван как раз стать гарантом, потому что игроки рынка боятся, что они не получат оплату и берут деньги вперед, а агентство не может заставить клиента поступать так же. Соответственно, оно должно выступить кредитной организацией.

Пока небывалый рост и огромный объем новых рекламных денег показывает мессенджер Max. Во-первых, потому что там очень низкая база, он только появился, и просто там нет рекламодателей. Во-вторых, потому что это что-то новое на российском инфлюенс-рынке. Еще перспективы есть в самом VK, так как он остается основной, понятной, легальной площадкой в России с большой аудиторией, настроенными процессами, качественными шоу, куда тоже можно интегрировать рекламу. Третий тренд — это некоторое квазивозвращение TikTok в Россию. Сейчас действительно площадка у нас начинает работать и как-то оживать. Да, выложить контент или как-то полноценно пользоваться им можно при помощи дополнительных инструментов, но это несложная задача. Юридически реклама в TikTok разрешена».

В июне Роскомнадзор оценил объем так называемой белой интернет-рекламы за 2024 год. Так, заказчики передали в Единый реестр интернет-рекламы данные о размещениях на общую сумму свыше 850 млрд руб., что на треть выше показателя 2023 года.

Андрей Дубков