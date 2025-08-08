В Челябинске задержали ветерана СВО, который подозревается в убийстве жены

В Тракторозаводском районе Челябинска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины. По данным портала «74.ru», речь идет о ветеране СВО Сергея Москаленко. Жертвой стала его жена.

Как рассказали в главном управлении МВД по городу, ориентировку на розыск передали всему гарнизону челябинской полиции и правоохранителей региона. Сотрудники Госавтоинспеции проводили досмотр машин. Проверялись знакомые убийцы и адреса его возможного местонахождения. В настоящее время с фигурантом проводят процессуальные действия.

Как сообщил «74.ru», убийство произошло 5 августа. На следующий день полиция распространила ориентировку, где указали, что господин Москаленко — участник СВО и может быть вооружен. Источники портала рассказали, что ветеран задушил жену в своей квартире, а затем уехал.

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указывается, что господин Москаленко ранее привлекался за торговлю немаркированными сигаретами. Кроме того, его приговаривали к девяти годам и двум месяцам строгого режима за убийство и угрозы убийством. МВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Никита Черненко