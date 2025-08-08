Аэропорт Краснодара остается закрытым из соображений безопасности

Росавиация не подтвердила данные о возобновлении работы аэропорта Краснодара имени Екатерины II, которые ранее появилась в СМИ. Авиагавань не принимает рейсы с февраля 2022 года из соображений безопасности полетов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, распоряжений о возобновлении его работы не поступало, кадровый состав держат укомплектованным.

18 июля аэропорт Геленджика вновь начал принимать пассажирские рейсы после трехлетнего перерыва. Сейчас воздушная гавань обслуживает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга, а до 10 августа ожидается первый рейс из Новороссийска. Число ежедневных рейсов планируется увеличить в с трех до семи.