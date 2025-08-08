Лукашенко не верит в раскол между США и Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому изданию Time выразил сомнения по поводу заявлений о расколе между Евросоюзом и США.

«Я в позицию, которая озвучена американцами, не верю. Я сказал, что я больше сейчас склонен считать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены»,— сказал белорусский президент. По его словам, последние события подтверждают его мнение.

Господин Лукашенко также добавил, что если роли не были заранее распределены, то бывший президент США Дональд Трамп отклонился от своей прежней политики и начал приближаться к позициям западноевропейских стран. Белорусский президент также поддержал отношение Дональда Трампа к Европе. Он заявил, что господин Трамп ведет «правильную жесткую политику» по отношению к европейским странам.