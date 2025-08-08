В Москве арестован сотрудник секретного подразделения МВД за взятку

Как стало известно «Ъ», в Москве арестован сотрудник одного из самых засекреченных подразделений МВД России — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). По версии СКР, оперативник не только брал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он и должен был бороться.

Главное следственное управление СКР по Москве расследует уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного 4-го отдела БСТМ МВД России Антона Нестерова. Следствием он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также в неправомерном доступе к компьютерной информации, который привел к тяжким последствиям. Только по последней ст. 272 УК ему грозит семилетний срок.

Задержали фигуранта еще в мае этого года, а 12 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу его защиты на очередное продление ареста. Примечательно, что ранее суды не сомневались в избранной мере пресечения, указывая, что в представленных материалах имеются сведения, подтверждающие обоснованность подозрений Антона Нестерова в причастности к вменяемым ему в вину деяниям. Также говорилось, что в случае домашнего ареста или освобождения он может скрыться и оказать давление на участников расследования.

Интересно, что именно на счету сотрудников БСТМ МВД одна из крупнейших взяток в истории российской полиции. По данным СКР, начальник одного из отделений 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) Георгий Сатюков с помощью своего коллеги Дмитрия Соколова получил от администратора криптовалютной биржи почти 5 млрд руб. за непривлечение его к уголовной ответственности. Деньги сбежавшие за границу полицейские отмыли, приобретя в том числе апартаменты в восьмисотметровой башне «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Николай Сергеев