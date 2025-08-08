СКР завершил расследование двойного убийства в Екатеринбурге спустя 22 года

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух человек в 2003 году. Ему вменяется ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц с особой жестокостью, группой лиц, с целью скрыть другое преступление). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

30 января 2003 года в квартире по ул. Автомагистральной в Екатеринбурге при тушении пожара обнаружены тела мужчины, 1961 гожа рождения, и женщины, 1971 года рождения, с признаками криминальной смерти. По данным следствия, к указанному убийству причастны двое фигурантов, убийства были совершено ими после того, как у одного из них пропали 500 руб. Само преступление произошло 29 января 2003 года. Следствие установило, что обвиняемый вместе со своим знакомым (уголовное дело в отношении него прекращено в связи с смертью), из личной неприязни решили убить их общего знакомого. В состоянии алкогольного опьянения они избили потерпевшего и пытали при помощи электрического паяльника. «Фигуранты, осознавая, что сожительница потерпевшего является очевидцем и может их в дальнейшем изобличить в совершенном преступлении, решили убить женщину как нежелательного свидетеля»,— сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

После убийства и до поджога сообщники пытались инсценировать самоубийство потерпевшей и ограбление квартиры. Чтобы скрыть следы преступления квартиру подожгли. По горячим следам виновных найти не удалось. Позже следователи установили и допросили несколько свидетелей, которые указали на фигуранта как на лицо, совершившее убийство. Также в дальнейшем были проведены очные ставки.

В итоге обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд для рассмотрения по существу.

Артем Путилов