«Новокузнецкая теплосетевая компания» арендует офисы за 520 млн рублей

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» («НТК») объявило тендер для аренды нежилых помещений, зданий и земельных участков в Центральном, Заводском и Кузнецком районах Новокузнецка. Предприятие намерено арендовать на 10 лет недвижимость общей площадью от 500 до 3,5 тыс. кв. м для последующего размещения административного и производственного персонала, следует из тендерной документации. Площадь земельных участков указана в пределах от 3 тыс. кв. м до 9,5 тыс. кв. м. Закупка содержит четыре лота общей стоимостью 520,6 млн руб.

Согласно условиям закупки, помещения должны быть оборудованы вентиляцией, пожарной сигнализацией, кабинетной планировкой, комнатой приема пищи. Также организаторам важно наличие остановки общественного транспорта в шаговой доступности —не более 300 м от здания.

Заявки от участников опроса рынка принимаются до 20 августа.

ООО «НТК» зарегистрировано в Новокузнецке в 2012 году. Основным видом деятельности общества является передача тепловой энергии. Согласно данным ЕГРЮЛ единственный владелец предприятия Валентина Захарова. Выручка компании в 2024 году составила 324 млн руб., прибыль — 162 млн руб.

Лолита Белова