Прокуратура помогла получить деньги за проектирование котельной для Переславля

Переславская межрайонная прокуратура помогла подрядной организации получить денежные средства за исполнение муниципального контракта на проектирование котельной. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контракт стоимостью 5,3 млн руб. между администрацией Переславля-Залесского и компанией был заключен в июне 2023 года. Работы были выполнены и приняты заказчиком, однако деньги подрядчик в установленные сроки не получил.

«По состоянию на июнь текущего года задолженность по оплате контракта составляла 1,8 млн руб.»,— уточнили в прокуратуре.

Прокуратура внесла главе округа представление об устранении нарушении, что привело к погашению задолженности перед подрядчиком.

Алла Чижова

