После ограбления отделения почты в Москве возбудили уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после нападения на почтовое отделение на улице Медиков. Преступники похитили более 4,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК, касающейся разбоя. Расследование ведет следственное управление УВД по ЮАО ГУ МВД по Москве.

Как передает ТАСС, полиция продолжает искать нападавших. В ГУ МВД отметили, что принимаются все меры для их поимки.

«Полицейскими продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — сообщили в пресс-службе ведомства.