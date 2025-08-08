В Волгоградской области объявили аукцион на ремонт школы за 25 млн рублей

В Волгоградской области планируется капитально отремонтировать МОУ «Бережновская СШ». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Школа расположена по адресу: Николаевский район, с. Бережновка, ул. Школьная, д. 7. Исполнителю предстоит провести капремонт здания в период со 2 марта по 31 июля 2026 года. Работы будут проводиться в пять этапов.

Подрядчику необходимо, в частности, обеспечить уборку территории, своевременный вывоз мусора. Требуется выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране труда, сохранности зеленых насаждений.

Денежные средства на капремонт направят из бюджета Николаевского района. Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 18 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 24,9 млн руб.

Павел Фролов