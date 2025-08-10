Китайские связи

В 1923 году основатель партии Гоминьдан Сунь Ятсен заручился поддержкой СССР с целью объединения страны, раздробленной после падения империи Цин. Советское правительство, которое уже несколько лет спонсировало Коммунистическую партию Китая, отправило к Сунь Ятсену политических и военных советников.

При помощи Коминтерна был создан единый фронт КПК и Гоминьдана и военная школа Вампу в Гуанчжоу, где советские специалисты готовили революционные войска к боевым действиям против армий «милитаристов». В 1924 году в Китай было отправлено 40 тыс. винтовок, 42 млн патронов, 10 тыс. ручных гранат, 230 пулеметов и три самолета Р-1. В марте 1925-го, за несколько месяцев до полета Москва—Пекин—Токио, самолеты Р-1 обеспечивали разведку и связь во время похода Национально-революционной армии против генерала Чэнь Цзюнмина.