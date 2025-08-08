Умная аналитика и цифровой контроль: «Ростелеком» зафиксировал рост спроса на видеонаблюдение у донского бизнеса

За первое полугодие 2025 года спрос на облачное видеонаблюдение «Ростелекома» у владельцев среднего и малого бизнеса Ростовской области вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сервис подключили более 300 предпринимателей, в офисах и клиентских залах которых технические специалисты национального провайдера установили свыше 800 камер видеонаблюдения. Наибольший интерес к облачному решению проявили владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Кирилл Котляров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Устойчивый интерес малого бизнеса к облачному видеонаблюдению объясняется простотой внедрения, удобством использования и надежной работой даже при подключении к интернету стороннего провайдера. Мы обеспечиваем своим клиентам высокое качество записи видео, хранение данных в собственном защищенном облаке, полную конфиденциальность информации и бесперебойную фиксацию событий даже при временной потере связи».

Пользователи сервиса получают доступ к личному кабинету, где могут управлять записями, скачивать архивное видео, пользоваться видеоаналитикой и гибко настраивать права доступа для сотрудников. Данные хранятся в зашифрованном виде в облаке до 180 дней. Система поддерживает удаленное подключение — наблюдать за объектами можно с компьютера или смартфона в режиме реального времени.

Благодаря встроенным модулям видеоаналитики на базе искусственного интеллекта сервис способен автоматически подсчитывать количество посетителей, распознавать лица и автомобильные номера, контролировать длину очередей, отслеживать активность сотрудников на рабочем месте, выявлять оставленные предметы. Все собранные данные преобразуются в наглядные графики, таблицы и диаграммы — это помогает предпринимателям принимать оперативные управленческие решения и минимизировать издержки.

Варвара Соколова, владелец пункта выдачи заказов в Ростове-на-Дону: «Камеры видеонаблюдения фиксируют происходящее с точной привязкой ко времени и дате, что делает записи надежным источником информации. Они помогают быстро разбираться в спорных ситуациях — будь то возвраты, недостача товара или претензии со стороны клиентов. Кроме того, теперь мы можем быть уверены в безопасности наших сотрудников и посетителей. После подключения видеонаблюдения мы стали быстрее реагировать на ошибки в работе, сократили потери и повысили доверие клиентов».

Сервис адаптируется под любые изменения в процессах, а также масштабируется. Например, при расширении сети пунктов выдачи заказов или увеличении количества посетителей легко установить дополнительные камеры. Для представителей бизнеса доступен бесплатный демо-доступ к личному кабинету, где можно оценить функциональность сервиса.

Подробнее о сервисе «Видеонаблюдение» и других цифровых услугах «Ростелекома» можно узнать по бесплатному телефону 8 800 200 16 61 или на сайте компании.

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/