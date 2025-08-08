На электронное голосование на выборах губернатора Прикамья заявилось 20 тыс. избирателей

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах губернатора Пермского края заявилось 20 тыс. избирателей. Об этом в рамках заседания штаба общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Он отметил также, что в этом году на всех этапах голосования будут присутствовать общественные наблюдатели. Впервые ДЭГ в Прикамье было использовано в 2023 году на муниципальных выборах. На выборах в 2024 году благодаря ДЭГ явка избирателей оказалась высокой.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в Пермском крае голосование на выборах, назначенных на единый день голосования (14 сентября), пройдет в течение трех дней: с 12 по 14 сентября. «Муниципальный фильтр» для участия в выборах губернатора Пермского края прошли пять кандидатов. Среди них — действующий глава региона Дмитрий Махонин, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» в заксобрании Денис Шитов, представитель партии пенсионеров Людмила Караваева.