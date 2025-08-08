Ульяновский минздрав рекомендовал оздоровить моральный климат райбольницы в Инзе

В Инзенской районной больнице (Инза, Ульяновская область) водители скорой помощи написали коллективное заявление на увольнение, не согласившись с условиями труда, которые им предложила администрация медучреждения. Об этом на текущей неделе прошла информация в соцсетях и Telegram-каналах региона.

Сообщалось, что водители не согласны с условиями, в которые их поставил новый главврач больницы. Отмечалось, что помимо низкой зарплаты одной из главных причин стала новая должностная инструкция водителя скорой помощи, согласно которой кроме исполнения основных обязанностей водители обязаны устранять «мелкие неисправности», к которым руководство отнесло замену масла в двигателе, замену водяного насоса, генератора, радиатора, рулевых наконечников, крестовин, подшипников ступицы, шарнира равных угловых скоростей моста автомобиля, полуосей моста, сальников моста и коробки передач, заглушек блока двигателя и т.д. — всего того, что, по правилам, могут делать только специалисты по ремонту техники на СТО. Жители Инзы высказывали беспокойство, что работа скорой помощи в районе будет после увольнения водителей окончательно парализована.

В пятницу в ответе на запрос «Ъ-Волга» региональный минздрав подтвердил, что 5 августа семеро водителей действительно написали заявление об увольнении по собственному желанию после того как их ознакомили с «актуализированной» должностной инструкцией. Один из семерых водителей, написавших заявление, был уволен, поскольку «был пенсионного возраста» и принимался в штат как временный. «С остальными водителями проведена встреча с участием главврача по решению возникших вопросов», — отмечено в ответе минздрава.

В беседе с «Ъ-Волга» в ведомстве пояснили, что остальные водители пока продолжают работать, хотя заявления не забрали. «Надеемся, что они с администрацией больницы все обсудят, придут к общему мнению, и должностная инструкция будет откорректирована. Действительно, она странная»,— признался собеседник «Ъ-Волга».

Прошедшую в четверг в соцсетях информацию о том, что в больнице осталась работать только одна машина скорой помощи в министерстве назвали недостоверной, отметив, что всего работало в этот день три машины, как и положено по нормативу.

В минздраве также сообщили, что «зарплата водителей отделения скорой помощи на сегодня составляет 30,156 тыс. руб.» и отметили, что главврачу райбольницы «рекомендовано усилить меры, направленные на поддержание в коллективе здорового морально-психологического климата».

В комитете Госдумы по охране здоровья в беседе с «Ъ-Волга» отметили, что проблема нехватки водителей скорой помощи присуща многим регионам России, и «необходимо повышать им зарплату, как и врачебно-фельдшерскому составу скорой помощи, поскольку это ключевая служба, оказывающая помощь независимо от того, какой у граждан доход», и «в ряде регионов уже вводят специальные доплаты».

Сергей Титов, Ульяновск