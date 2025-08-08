Bloomberg рассказало, как один шпион сорвал ядерную программу Тайваня

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), стремясь предотвратить распространение ядерного оружия, в 1960-х годах завербовало тайваньского инженера, полковника Чана Сянь-и. Он передавал американским спецслужбам разведданные, которые США использовали, чтобы заставить Тайвань свернуть собственную ядерную программу. О судьбе инженера рассказало Bloomberg.

Разработку ядерного оружия Тайвань начал еще в 60-х годах. Исследования велись под видом мирной атомной программы. Господин Чан присоединился к разработке через год после начала программы. В 1969 году инженера отправили на учебу в американский штат Теннесси, и там ученым заинтересовалось ЦРУ. Сначала он не поддавался на доводы вербовщиков, но позже согласился сотрудничать с ними. Во вражде материкового Китая и Тайваня он видел угрозу своему народу. Его уверенность в правильности выбора укрепилась в апреле 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС.

В 1988 году ЦРУ помогло ученому сбежать из Тайваня в США. Вместе с ним остров покинула его семья. В 1989 году ученый получил американское гражданство. ЦРУ никогда публично не подтверждало роль Чана, а многие документы до сих пор засекречены. На Тайване ученый входит список самых разыскиваемых преступников.

В оппозиционной партии Гоминьдан, которая долгое контролировала остров, до сих пор считают господина Чана предателем. «Многие обвиняли меня в предательстве. Но это меня мало беспокоит»,— сказал агентству господин Чан.