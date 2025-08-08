Лукашенко заявил об уверенности в миролюбии Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не отдаст приказ наносить удары по мирным жителям.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Путин не кровожадный. Как бы вы его ни описывали в Америке, да и вы сами знаете, он не кровожадный. Он знает, что такое семья, дети»,— сказал господин Лукашенко в интервью американскому журналу Time. Видео опубликовано на YouTube-канале БелТА.

Белорусский лидер также высказался о возможном участии Белоруссии в конфликте на Украине. По его словам, Москва понимает, что Минску нельзя вступать в конфликт из-за протяженности границы между двумя странами.