Пассажиры уехали, чемоданы остались

Пассажиры Turkish Airlines вновь вернулись в Москву без багажа. Речь идет о четырех рейсах из Анталии. Как сообщили в пресс-службе Внуково, свыше 270 мест для багажа оказались пусты. Это очередной подобный инцидент. По информации СМИ, только этим летом произошло несколько десятков случаев. Например, в июне около 500 человек свыше десяти часов ждали у ленты выдачи багажа. Но владельцы получили свои вещи только спустя неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня ситуация с ожиданием повторяется, рассказала “Ъ FM” пассажирка одного из рейсов Зоя Ярлыкова: «Мы сдали багаж, у меня было три сумки. Я лечу с детьми. Из трех сумок пришло только две. На одном рейсе такая ситуация, наверное, у 60 человек. Мы летели из Анталии, заполнили заявление, нам сказали подождать до следующего рейса, вполне вероятно, что багаж приедет с ним. А так в течение трех дней его будут разыскивать, но гарантий никаких, естественно, не дают. У всех очень крутые скрипты общения с пассажирами.

Перед тем как куда-то жаловаться мы подождем. Просто у меня в багаже лежат новые вещи, которые мы купили. Мне бы очень хотелось их получить. Если мы в течение трех дней не получим багаж, то, конечно, мы будем обращаться. Пока никто не собирается писать массовую жалобу. Ситуацию усложняет то, что практически все с маленькими детьми. Все сидят, ждут на полу».

Чем вызваны такие проблемы? Глава Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев допускает, что ситуация связана с проблемами из-за ограничений в российских аэропортах: «Переговоры с турецкой стороной ведут Минтранс и Росавиация, реальные причины они не озвучивают. В сообществе Turkish Airlines было сообщение, что якобы загружают больше топлива на случай внезапных ситуаций, задержек, плана "Ковер", ухода на запасной аэродром, ожидания, соответственно, при полной коммерческой загрузке пассажирами багаж уже не влезает. Поэтому они его накапливают и перевозят через хаб в Стамбуле какими-то менее загруженными бортами. Насколько это реальные причины, не могу сказать.

С этим особенно ничего не поделаешь. Если это объективные причины, то надо или ставить боле емкий тип воздушного судна, но это сразу же ведет к удорожанию билетов, или мириться с тем, что багаж приезжает позже отдельными специальными рейсами. Сейчас очень высокая загрузка. В Стамбуле находится чуть ли не единственный хаб, через который можно нормально летать по другим направлениям.

Нужно повышать количество рейсов, чтобы предложение кресел существенно превосходило спрос на них, тогда багаж бы влезал, и не было бы таких проблем.

Если все это действительно происходит по причине тех рисков, которые компания несет в связи с ведением плана "Ковер", учитывая, что авиакомпания не может произвольно увеличить количество рейсов, на репутации Turkish Airlines это вряд ли сильно отразится».

Авиационные власти Турции пообещали разобраться с инцидентами и решить проблему с задержкой багажа в Россию, сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин. Неделю назад он заявлял, что Минтранс не планирует сокращать число рейсов Turkish Airlines. Но такие ограничения могли бы подействовать, уверен руководитель Общероссийского объединения пассажиров, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов:

«С учетом того пассажиропотока и количества рейсов, конечно, случаи, которые сегодня произошли в аэропорту Внуково, носят системный характер. Естественно, важно принимать более взвешенные решения. Анализ ситуации давно проводился, но авиакомпания не предпринимает меры на системном уровне.

Мы видим, что важно вводить определенные санкции в отношении компании, которая так неответственно относится к багажу пассажиров. Здесь важно отметить, что ответственность пассажиров минимальная. В основном люди не обращаются за компенсациями, если багаж утерян или приходит с повреждениями, и авиакомпания, понимая это, допускает подобные прецеденты. Регулятор имеет все основания в части сокращения количества рейсов, но важно предпринимать подобные решения на основе более взвешенного подхода, учитывая огромное количество факторов. Это будет только одним из аргументов в части корректировки полетной программы, потому что ранее подобные заявления уже были сделаны, в том числе Росавиацией.

Я думаю, что рано или поздно, если подобное будет продолжаться, меры будут приниматься».

По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия занимает первое место по числу иностранных туристов. В июне страну посетило около 900 тыс. россиян, причем 600 тыс. из них прилетели в Анталью.

Анна Кулецкая