В Курской области при атаке БПЛА на предприятие «Промсахар» пострадал мужчина

В Рыльском районе Курской области украинский беспилотник атаковал предприятие «Промсахар». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в поселке имени Куйбышева. В результате удара ранения получил инженер подрядной организации. У 40-летнего мужчины зафиксированы минно-взрывная травма, осколочное ранение кисти левой руки, перелом первой пястной кости и сквозное непроникающее ранение грудной клетки.

Александр Хинштейн уточнил, что пострадавшему оказали первую помощь, и сейчас его доставляют в Курскую областную больницу.

