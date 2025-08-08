В Сочи и «Сириусе» отменили беспилотную опасность

Жители и гости города-курорта Сочи могут покинуть укрытия и выйти на улицу, угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена, опасности для граждан нет, объявил глава Сочи Андрей Прошунин. Беспилотную опасность также отменили на федеральной территории «Сириус».

Мэр напомнил, что в случае обнаружения подозрительных объектов нужно соблюдать осторожность. Неизвестные предметы могут оказаться обломками сбитых беспилотников.

Угрозу нападения БПЛА в Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявили 8 августа в 12:50. Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать объекты на побережье Черного моря. В Сочи включались сирены, отдыхающим и жителям города рекомендовали уйти с пляжей и улиц, были открыты убежища. Аэропорт Сочи ввел ограничения на полеты для обеспечения безопасности.

Ранее из-за атак беспилотников дважды происходили пожары на территории нефтебазы в Адлере, а также в расположенном недалеко от нефтебазы гаражном кооперативе. Два человека погибли, двенадцать получили ранения.

Анна Перова, Краснодар