Водитель в Можге получил многочисленные травмы после ДТП из-за «заглушки»
25-летний водитель после употребления спиртного получил многочисленные травмы в аварии из-за использования «заглушки» вместо штатного ремня безопасности, сообщает 1-й отдел ГАИ по Удмуртии.
ДТП произошло ранним утром 8 августа. На улице Дубительской в Можге водитель Huyndai Solaris наехал на дерево после съезда дороги, не справившись с управлением. Молодой человек госпитализирован, его 32-летней пассажирке потребовалась разовая помощь. Автомобиль поместили на спецстоянку.
«Со слов пассажира, до этого они совместно употребляли спиртное в салоне автомобиля. Водителю выдано направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Следует отметить, что оба участника дорожной аварии не были пристегнуты ремнями безопасности»,— добавили в ведомстве.