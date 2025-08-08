СКР начал проверку после смерти пилота при посадке вертолета на камчатский вулкан

Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СКР проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиями безопасности жизни или здоровья потребителей) после смерти пилота вертолета на Камчатке, сообщили «Ъ» в ведомстве.

По предварительным данным, ЧП произошло 8 августа при осуществлении экскурсионного полета на двух мини вертолетах по маршруту «Петропавловск-Камчатский — Долина Гейзеров — Вулкан Крашенинникова — Петропавловск-Камчатский» с шестью пассажирами.

После штатной посадки вертолетов у извергающегося вулкана, у 59-летнего пилота ухудшилось состояние здоровья. Для экстренного оказания медицинской помощи второй пилот эвакуировал пострадавшего коллегу, но по пути в Петропавловск-Камчатский мужчина скончался. По данным источников «Ъ», погибшим пилотом был камчатский предприниматель Игорь Кан.

Как сообщили в СКР, туристы не пострадали. После инцидента за ними экстренно прибыла эвакуационная группа и доставила в Петропавловск-Камчатский. «Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщил в Восточном МСУТ СКР. Параллельно проверку безопасности полета начала Камчатская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку законности перевозки пассажиров.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский