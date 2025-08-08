В Астраханской области под суд пойдет экс-инспектор ДПС за мошенничество

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего инспектора ДПС ОМВД России по Ахтубинскому району. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в декабре прошлого года фигурант предложил жителю Ахтубинского района дать ему 300 тыс. руб. за решение вопроса о непривлечении того к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Указанной суммой инспектор распорядился по своему усмотрению.

Выполнять обещанное фигурант не собирался, да и не имел возможности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов