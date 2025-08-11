Юлия Шадрина завершает работу над серией «Сила стихий»

Первые картины проекта будут представлены в сентябре в Москве, полный цикл покажут в 2026 году на Урале



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Апрельская Фото: Анна Апрельская

Екатеринбургская художница Юлия Шадрина завершает работу над новой серией живописных полотен под названием «Сила стихий». В проект войдет не менее десяти картин, выполненных в технике масло на холсте. По словам автора, серия будет полностью готова к февралю 2026 года, однако зрители могли уже увидеть часть работ — первые пять полотен экспонировались в феврале на ее персональной выставке в библиотеке им. Белинского.

В сентябре несколько картин отправятся в Художественную галерею Багратуни (Bagratuni Art-Gallery) в Москве, а зимой серия будет частично представлена в Музее современного искусства АРТМУЗА в Санкт-Петербурге. Позже художница планирует персональную выставку на Урале, посвященную завершению проекта. Также достигнута договоренность о показе в «Инновационном культурном центре» г. Первоуральска в августе 2026 года.

«Это серия живописных работ, в которых я исследую, как человек проецирует свои эмоции на природные объекты. Моя живопись в целом метафорична, я часто обращаюсь к природным мотивам, к эмоциям, которые они вызывают. Скалы, ветер, смена погоды — всё это вдохновляет и пробуждает воображение», — рассказала Юлия Шадрина.

Серия «Сила стихий» посвящена метафорическим образам неживой природы, вдохновленным уральскими пейзажами, мифами и древними верованиями. Как подчеркивает художница, природа Урала — суровая, но наполненная внутренней жизнью. «Душа у нашего края нежная, а природа — стальная. Все это звенья одной неразрывной цепи — и предмет моего художественного исследования», — говорит она. Особое значение в этом поиске имеет село Чусовое — место, которое Шадрина называет своим личным источником энергии. Именно там, среди скал и сосновых лесов, возникла первая работа будущей серии — картина «Музыка ветра», с которой и начался проект.

Ключевым элементом серии стал квадриптих, посвященный временам года. Четыре полотна (5555 см каждое) объединены темой перемен. Каждый сезон представлен через женский образ и связан с определенным эмоциональным состоянием: лето — это покой, шепот листвы и легкий ветерок, весна — закатное солнце и ярко-синие тени на растаявшем снегу.

Цветовая гамма работ сдержанная, построена на природных оттенках — художница называет это отражением уральской атмосферы. В ее картинах природа и человек вступают в равноправный диалог.

«Мы с тобой одной крови — человек и природа. Мой проект о том, что человек — лишь часть мира, не более важная, чем камень, ветер или вода», — отмечает автор.

Юлия Шадрина — выпускница Уральской архитектурно-художественной академии, по профессии дизайнер. У нее собственная интерьерная студия в Екатеринбурге. Последние пять лет живопись стала для нее полноценной профессиональной практикой. Ее первая выставка прошла в 2022 году и вызвала широкий отклик: многие работы были проданы сразу. Познакомиться с творчеством художницы можно на сайте shadrina-art.com и в социальных сетях.

ИП Шадрина Юлия Валерьевна