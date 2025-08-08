В ХМАО в ноябре откроют новый завод по производству закаленного стекла

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в ноябре должен начаться выпуск продукции на новом производстве закаленного стекла и стеклопакетов, написал в своем telegram-канале губернатор ХМАО Руслан Кухарук. К июлю 2027 года предприятие должно выйти на полную мощность — 78 тыс. кв. м продукции в год.

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

«Открытие новой линии производства компанией ООО "Тандем" обеспечит выполнение современных технологических нормативов при строительстве, а также снизит затраты и ускорит реализацию строительных проектов, включая работы по интерьерному остеклению»,— говорится в сообщении господина Кухарука.

Проект реализуется за счет льготного займа Фонда развития Югры в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сумма инвестиций не указана.

Строительная и производственная компания «Тандем» зарегистрирована в ХМАО. Основные направления деятельности — производство и монтаж светопрозрачных конструкций, остекление фасадов и интерьеров, а также комплексные решения в области строительного остекления.

По словам господина Кухарука, закаленное стекло, которое планируется выпускать на новом заводе, отличается высокой прочностью и устойчивостью к экстремальным температурам, что особенно важно в условиях Крайнего Севера.

Полина Бабинцева