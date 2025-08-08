Суд в Санкт-Петербурге запретил несколько книг бывшего советского разведчика

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение нескольких книг писателя Виктора Суворова. В частности, речь идет о книгах «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?».

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, суд нашел в книгах признаки «целенаправленного» воздействия на общественное мнение с целью «подрыва исторических основ и патриотических традиций», «формирования отрицательного образа СССР». В определении суда также говорится, что в произведениях СССР отождествляется с нацисткой Германией, а признанные Нюрнбергским трибуналом факты — отрицаются.

6 августа о предстоящем запрете книг Виктора Суворова сообщала депутат Госдумы Ольга Занко (ЕР) со ссылкой на экспертизу прокуратуры Санкт-Петербурга, которая была проведена по ее запросу. По словам депутата, Виктор Суворов — это псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, «сбежавшего на Запад» в 1970-е. «Возомнив себя историком, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной»,— написала госпожа Занко.

По данным СМИ, Владимир Резун родился в 1947 году. Окончил Киевское высшее военное училище. Служил в разведуправлении штаба военного округа. В 1974 году закончил Военно-дипломатическую академию и был направлен в женевскую резидентуру ГРУ. Там Резуна заподозрили в нелояльности и приняли решение вернуть в СССР. Однако Резун связался с британским посольством и попросил политического убежища. Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила Резуна к расстрелу.

Полина Мотызлевская