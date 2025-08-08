Лукашенко допустил возможность освобождения оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других оппозиционеров. В интервью американскому изданию Time он отметил, что это зависит от выполнения договоренностей.

«Все может быть»,— сказал Лукашенко, добавив, что освобождение связано с конкретными обязательствами. Он подчеркнул, что оппозиция, по его мнению, должна быть внутри страны, и настоящая оппозиция в Белоруссии присутствует, хотя некоторые ее представители скрываются. Господин Лукашенко также уточнил, что беглые оппозиционеры не участвуют в переговорах по освобождению заключенных.

Президент подчеркнул, что договоренности по освобождению оппозиционеров были достигнуты с американской стороной и зафиксированы. Он добавил, что эти договоренности жестко установлены.

В июне спецпосланник США по Украине Кит Келлог посетил Белоруссию для переговоров с господином Лукашенко. Встреча стала первым визитом в республику высокопоставленного представителя Вашингтона за последние пять лет. После визита американской делегации Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных. Среди них — Сергей Тихановский, один из главных участников протестов в Белоруссии 2020 года.