Умер создатель разгонного блока «Фрегат» Владимир Асюшкин

Умер Владимир Асюшкин — создатель разгонного блока «Фрегат» для выведения ракет-носителей на околоземные орбиты. Ему было 79 лет. О смерти господина Асюшкина сообщили в пресс-службе «Роскосмоса»

«Владимир Андреевич Асюшкин посвятил свою жизнь конструкторской деятельности; его заслуги в разработке и создании современных космических аппаратов сложно переоценить»,— написали в компании. В НПО им. С. А. Лавочкина (принадлежит «Роскосмосу») господин Асюшкин работал над проектами «Марс» и «Марс-71», 5М («Доставка грунта с планеты Марс»), «Фобос» (проект по исследованию спутника Марса Фобоса и самой планеты), IRS (первый индийский спутник дистанционного зондирования Земли).

Начал свою карьеру господин Асюшкин в 1968 году. В 1974 году он защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. За годы работы в области ракетно-космической техники господин Асюшкин был удостоен медали Российского авиационно-космического агентства «Звезда Циолковского», премии Правительства Российской федерации им. Ю.А. Гагарина и других наград.