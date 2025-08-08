Россия выиграла на мировой олимпиаде по искусственному интеллекту. Команда завоевала шесть золотых, серебряную и бронзовую медали на Международной олимпиаде среди старшеклассников в Китае — это лучший результат по числу золотых наград. Команду готовили Центральный университет, Альянс в сфере ИИ и МФТИ. Центральный университет готовит сборную России во второй раз и второй раз успешно, подчеркнул ректор Евгений Ивашкевич. Он напомнил, что в прошлом году на олимпиаде по ИИ в Болгарии школьники победили с большим отрывом от сильнейших соперников из 39 стран. В этом году число стран выросло до 61.

Клиенты британского финтех-сервиса Revolut с российскими паспортами начали получать уведомления о запрете на переводы из России. Как пишет Frank Media, в случае нарушений банк пригрозил закрыть счета. Ограничение касается всех источников из России, независимо от санкционного статуса. Отмечается, что даже пополнение через брокеров или банки в третьих странах не скрывает первоначальное происхождение средств.

Онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на треть. Этому способствует развитие экспресс-доставки крупными ритейлерами. При этом темпы роста в первом полугодии в деньгах замедлились до 31% год к году, это на 5 п. п. меньше, чем было год назад. В то же время по числу выполненных заказов развитие данного рынка, напротив, немного ускорилось — с 35% до 37%, до 520 млн штук.