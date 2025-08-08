Росприроднадзор завершил обследование загрязненной Бурнаковской низины

Специалисты Росприроднадзора завершили обследование Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Генеральная уборка». Результаты направят в Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия для принятия дальнейшего решения по объекту. Власти региона уже несколько лет добиваются включения этой загрязненной территории в федеральные проекты, чтобы получить финансирование на рекультивацию.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объект негативного воздействия на окружающую среду площадью более 160 тыс. кв. м. расположен в Сормовском районе. Он разделен на два контура сбросным каналом Сормовской ТЭЦ. Значительную часть низины раньше занимали нефтесклады и нефтеотстойники.

В первом контуре, вплотную прилегающем к реке Волге и сбросному каналу, специалисты зафиксировали выклинивание нефтепродуктов на поверхность суши по береговой линии. У уреза воды выявлена радужная пленка нефтепродуктов. На поверхности реки в прибрежной зоне пленку нефтепродуктов не зафиксировали.

На территории второго контура, граничащего с мусороперегрузочной станцией, промзоной и автодорогой по улице Коминтерна, зафиксированы многочисленные навалы отходов и следы вырубки деревьев.

Сотрудники Росприроднадзора отобрали необходимые пробы почвы, отходов, воды, донных отложений и атмосферного воздуха.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в районе Бурнаковской низины неоднократно появлялись нефтяные пятна в Волге. В 2019/20 годах было собрано более 3,5 тыс. л нефтепродуктов.

Галина Шамберина