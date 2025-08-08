Автомобильный бренд Exeed и Московский городской гольф-клуб объединили усилия в новой коллаборации, в которой клиенты погрузятся в мир передовых технологий марки. Партнерство включает особые условия для членов клуба, эксклюзивные тест-драйвы и персонализированные программы, создающие атмосферу закрытого сообщества. Оценить предложенное можно на примере Exeed Exlantix ET — просторного гибридного кроссовера премиум-класса, чувствующего себя одинаково уверенно и в городских условиях, и на трассе. Он оснащен последовательной гибридной силовой установкой, в состав которой входят два электродвигателя, 1,5-литровый турбированный двигатель и генератор. Такое сочетание обеспечивает впечатляющую динамику — разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 с, а суммарная пиковая мощность достигает 469 л. с.

Нина Никифорова