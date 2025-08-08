Тюменские энергетики смонтируют более 20 тысяч метров современного провода в Нижнетавдинском районе

«Россети Тюмень» начали модернизацию сетей в Нижнетавдинском районе Тюменской области. До конца октября энергетики реконструируют линию электропередачи 10 кВ «Подхоз — 2», которая питает 15 СНТ и деревню Штакульскую с общим населением порядка 1700 человек. Специалисты почти в два раза увеличат пропускную способность ЛЭП.



На участке линии от высоковольтной подстанции 110 кВ «Караганда» до границы Тюневского сельского поселения сотрудники компании смонтируют 17 километров самонесущего изолированного (СИП) сечением 120 мм2 взамен старого неизолированного. Еще четыре километра СИП сечением 95 мм2 установят на отрезке ЛЭП, проходящем по поселению вдоль озера Сундукуль. Всего энергетики заменят более 200 деревянных опор на железобетонные. К работам привлечены три бригады в составе 20 человек и пять единиц спецтехники.

«Россети Тюмень» поэтапно модернизируют электросетевой комплекс Тюменской области. Напомним, в 2024 году компания выполнила беспрецедентную по масштабу реконструкцию распределительных сетей в Тюменском районе. Для повышения надежности электроснабжения свыше 130 тысяч жителей обновлено 146 энергообъектов в 11 муниципалитетах.

АО «Россети Тюмень»