Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной, подчеркнув при этом важность проведения разумных переговоров для прекращения военных действий.

«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда»,— сказал господин Лукашенко в интервью американскому журналу Time (цитата по сайту белорусского президента). Он отметил, что в случае такого диалога конфликты между двумя странами прекратятся.

Белорусский лидер также отметил, что как президент России Владимир Путин, так и российское общество заинтересованы в мире и готовы к диалогу. Он исключил возможность того, что Россия намерена вступать в военный конфликт с НАТО, назвав подобные предположения «полной глупостью».

Господин Лукашенко выразил готовность организовать трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа для поиска компромисса.