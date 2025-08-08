Егор Крид, «Новое искусство Казани» и фильм «Любовь и голуби»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Егора Крида, «Времена года» и посетить фестиваль джаза. В музеях — посетить выставку казанских художников и экспозицию о коллекционировании искусства. В театрах — стать зрителями спектаклей «Увидеть Байконур и умереть» и «Циники». В кино — увидеть фильм «Любовь и голуби» и «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря». А лекторы расскажут про то, как устанавливают авторство картин и почему группа «Ария» сохранила свою популярность. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камышлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Камышлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В Камышлове 9 августа пройдет джазовый фестиваль UralTerraJazz. Гости смогут услышать джаз и угоститься пирогом из земляники. Хедлайнером станут трио Даниила Крамера с программой «Акцент на бас» и Денис Мажуков с проектом «Легенды навсегда». Резиденты клуба EverJazz выступят с программой-посвящением Леониду Утесову. На площадке пройдет фестиваль песчаных фигур, мастер-классы, ярмарка сувениров.

Фестиваль «Лето на Исети» пройдет 9 августа в Каменске-Уральском. Центральным событием станет парад «Каменской флотилии»: восемь туристических корабликов пройдут по воде, сопровождаемые пловцами на сап-бордах, лодках, катамаранах и моторных катерах, а также будет организовано массовое костюмированное шествие, посвященное фруктово-овощной теме. Для любителей творчества подготовлена арт-площадка с мастер-классами по урало-сибирской росписи и работе с эпоксидной смолой. Творческие коллективы города выступят на девяти площадках фестиваля, одна из которых расположится прямо на воде. Хедлайнером станет кавер-группа «Макинтош». Завершится праздник лазерным шоу и красочным фейерверком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водонапорная башня в Историческом сквере

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Водонапорная башня в Историческом сквере

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Музей истории Екатеринбурга 10 августа организует фестиваль Водонапорной башни на Плотинке. На нем будут организованы лекции и мастер-классы, выставка и квест, уличные экскурсии и спектакль.

В Екатеринбурге во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 15 августа пройдет концерт «Времена года» Антонио Вивальди при свечах. Симфонический оркестр создаст атмосферу и поможет погрузиться в классическую музыку. Стоимость билета — от 600 руб. до 1,7 тыс. руб.

В МТС Live Холле 15 августа пройдет концерт Егора Крида. Исполнитель известен песнями «Будильник», «Самая самая», «Невеста», «Холостяк». Организаторы обещают невероятное качество звука и яркую постановку номеров. Стоимость билетов — от 4 до 6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литературный квартал

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Литературный квартал

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

До 12 августа в парке Литературного квартала продолжается Open Air Fest. 9 августа можно увидеть музыкальную сказку «Золотой ключик, или приключения Буратино», 12 августа — концерт «Дорога в облака», где зрители смогут погрузиться в атмосферу ностальгии и зарядиться оптимизмом.

Выставки

В арт-галерее Ельцин-центра 9 августа открывается выставка «Я последняя пятилетка. Новое искусство Казани», она продлится до 26 октября. На выставке представлены работы казанских художников-резидентов центра современной культуры «Смена», исследующих образы массовой культуры и локальные коды через разные виды медиа, такие как графика, живопись, керамика, текстиль и резьба по металлу. Художники обращаются к темам дизайна 90-х, повседневной жизни и смешению реального и вымышленного. Вход — по билету в арт-галерею 200 руб.

В арт-галерее Ельцин-центра с 15 по 26 августа разместится выставка «Искусство собирать искусство». Экспозиция рассказывает о частных коллекциях, показывает поколение молодых собирателей, имеющих собственную оптику. Выставку дополняют интервью с участниками. Вход по билету в арт-галерею — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Центре современной драматургии (ЦСД) 15 августа пройдет премьера сезона «Увидеть Байконур и умереть» в постановке Ярославны Шастиной. Главный герой должен покинуть страну как можно быстрее, главное послание пьесы — «быть человеком значит сохранить самое важное внутри себя». Стоимость билетов — 1,5 тыс. руб.

Театральная платформа «В центре» (Ельцин-центр) 11 августа представят спектакль «Циники» по первому художественному роману Анатолия Мариенгофа. Герои не могут приспособиться к новой жизни периода революции и гражданской войны и все сильнее отдаляются от реальности. Билеты — 800 руб.

В парке Литературного квартала с 15 по 24 августа пройдет театральный фестиваль «Уральский променад». Зрители увидят шесть постановок, два премьерных променад-спектакля от Камерного театра. 15 августа пройдет премьера спектакля «Сад сомнений» в постановке Антона Морозова, билеты — 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 10 августа покажут фильм «Любовь и голуби». Василий Кузякин на курорте знакомится с роковой женщиной Раисой Захаровной и возвращается с курорта к ней в дом, где оставляет жену и троих детей. Показ проходит в рамках проекта «Перестройка-40», вход бесплатный.

В кинозале Ельцин-центра 14 августа пройдет показ фильма «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря» на языке оригинала с русскими субтитрами. Это модернистская драма, рассказывающая историю знаменитой виллы на французской Ривьере. Кино покажут в рамках летнего архитектурного фестиваля (ЛАФ), вход — 450 руб.

Лекции

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 9 августа пройдет лекция «Секреты фламандской живописи» о том, как восстанавливают авторство произведения, как отличить оригинальную работу от подделки и как эскизы работ отличаются от итогового результата. Лекцию проведет научный сотрудник сектора западноевропейского искусства Лиана Бекмансурова. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда пройдет авторская медиация Анны Васильевой «Нечисть: Магическое и конспирологическое мышление русского андеграунда». Посетители авторской экскурсии по музею попробуют найти в экспонатах «страшное, жуткое, нечистое». Стоимость — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В Музее андеграунда 14 августа пройдет лекция культуролога и музыковеда Тимофея Чаплюка о группе «Ария». Лектор расскажет о том, как группа смогла обрести и сохранить свою популярность, была ли она клоном Iron Maiden и как группа повлияла на развитие отечественного рока. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Подготовила Анна Капустина