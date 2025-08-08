Veren Group построит дом и ледовую арену на месте бывшего кинотеатра «Россия»

Как стало известно «Ъ-Приволжье», региональный штаб по вопросам градостроительной политики поддержал мастер-план Veren Group по проекту комплексного развития территории (КРТ) на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Девелопер ранее выкупил неработающий кинотеатр «Россия» с самым большим в городе экраном, и намерен его снести, чтобы освободить земельный участок для новой застройки. На месте бывшего кинотеатра и прилегающей территории Veren Group планирует построить многоквартирный жилой дом и детский центр для ледовых видов спорта.

«Архитектурная концепция ледового дворца и жилого комплекса была разработана именитым архитектурным бюро “Остоженка”. В настоящее время идет процедура заключения договора КРТ», — сообщили в компании.

Иван Сергеев