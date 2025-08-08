Больницу скорой помощи в Дзержинске планируют присоединить к госпиталю ветеранов

Как стало известно «Ъ-Приволжье», минздрав Нижегородской области намерен объединить два учреждения в городе Дзержинске. Больницу скорой медицинской помощи хотят присоединить к Дзержинскому госпиталю ветеранов войн имени А.М. Самарина.

Этот вопрос в августе 2025 года рассмотрели на заседании комиссии при минздраве. По мнению комиссии, реорганизация не повлияет на объем оказываемой медпомощи, работа всех подразделений продолжится. Сокращение персонала в ходе реорганизации не планируется, за исключением дублирующих руководящих должностей.

Больницу скорой помощи сейчас возглавляет Михаил Гуткин, он же исполняет обязанности руководителя госпиталя.

Целесообразность объединения поясняют в том числе более рациональным использованием материально-технической и клинико-диагностической базы.

Галина Шамберина