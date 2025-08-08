В Челябинской области задержали экс-главу «Центра развития туризма» Шведкину

Сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали Дину Шведкину. Она была председателем «Агентства развития туризма» в городе Златоуст. Фигурантку подозревают в мошенничестве, сообщило агентство «Интерфакс».

По данным спецслужбы, муниципальная служащая похищала деньги, выделенные в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В частности, с агентством был заключен госконтракт на постройку информационного центра на туристическом маршруте Косотур. Стоимость работ была искусственно завышена.

С 2023 по 2025 год правительство Челябинской области выделило «Агентству развития туризма» субсидии на более чем 6,8 млн руб. В ФСБ отметили, что по одному из эпизодов подозреваемая похитила свыше 700 тыс. руб.

Пресс-служба управления СКР по региону уточнила, что господа Шведкина сейчас занимает пост замглавы департамента общественных связей – начальника отдела по развитию туризма администрации Екатеринбурга. Согласно версии следствия, задержанная для обоснования субсидий представила контракт на изготовку комплектующих для туристического информцентра в Златоусте.

Никита Черненко