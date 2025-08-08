В Уфе суд вынес приговор бывшему замначальника вагонного депо станции Дема

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор бывшему заместителю начальника вагонного депо станции Дема. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2021–2024 годах фигурант уголовного дела получал от предпринимателя взятки за допуск к эксплуатации непригодных железнодорожных вагонов. Общая сумма взяток составила более 310 тыс. руб.

Расследование провело Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 2,16 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением, сроком на два года.

Сумма взятки была конфискована в бюджет.

Уголовное дело в отношении взяткодателя рассматривается в суде.

Майя Иванова