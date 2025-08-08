В пригородах Лос-Анджелеса началась эвакуация из-за лесных пожаров

Вспыхнувший 7 августа лесной пожар в округе Вентура в штате Калифорния быстро распространился и на территорию соседнего округа Лос-Анджелес, из-за чего в регионе была объявлена экстренная эвакуация нескольких тысяч жителей. Ситуация усугубляется сильной жарой и ветром. Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на данные пожарного управления округа Вентура, в тушении огня участвуют более 250 пожарных, 11 самолетов и 7 вертолетов.

В середине дня 7 августа площадь пожара в округе Вентура составляла всего около 1 кв. км, но к вечеру она разрослась до 20 кв. км и продолжает увеличиваться. Огонь продвигается в сторону Лос-Анджелеса и вглубь штата. В регионе перекрыты для автомобильного движения дороги и шоссе.

На утро 8 августа (по местному времени) объявлена эвакуация 2500 жителей, и еще 14 тыс. жителей получили предупреждение о готовности эвакуироваться. Огонь сейчас угрожает 700 строениям и жилым домам. Центры временного размещения эвакуированных открылись в спортзалах учебных заведений.

По данным властей, это уже четвертый масштабный пожар в регионе, вспыхнувший за последние дни в условиях жаркой погоды. Но по площади он пока уступает тому, что возник на прошлой неделе на границе округа Санта-Барбара. Он охватил уже почти 400 кв. км и стал самым крупным в Калифорнии с начала года.

Алена Миклашевская