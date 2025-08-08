Суд отпустил пятнадцатилетнего подростка, случайно убившего друга в Косулино

Белоярский районный суд принял решение освободить из-под стражи подростка, ненамеренно убившего друга, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обвиняется по ч.4. ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 6 августа в районе села Косулино. По версии следствия, двое подростков поссорились из-за того, что один из них сломал ремешок часов второму. В ходе драки обвиняемый, активно занимавшийся карате, ударил друга в солнечное сплетение. Тот скончался от одного удара. Подросток сам вызвал неотложку, однако спасти умирающего она не смогла.

По факту произошедшего следственный отдел по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Инцидентом уже заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, который запросил доклад о ходе расследования гибели подростка.

«Фигурант резонансного дела воспитывается с 2014 года бабушкой и дедушкой. Мать школьника лишена родительских прав. Юноша в ПДН на учете не состоял. Погибший воспитывался в неполной семье мамой»,— рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков выразил соболезнования семье погибшего мальчика. «Наши специалисты работают с семьей погибшего подростка, им будет оказана необходимая психологическая помощь. Хочу обратить внимание, что важна профилактическая работа с подростками о мерах безопасности и разрешении конфликтных ситуаций»,— отметил Игорь Мороков.

Артем Путилов