«Фактор-2», «Ты будешь мой» и «Затерянное место»

Концерты

13 августа в ресторане «Максимилианс» выступят Владимир Панченко и Юрий Чистяков известный под псевдонимом Guns. Владимир Панченко — один из основателей группы «Фактор-2», которая распалась в 2012 году. В программе концерта — хиты коллектива: «Одинокая звезда», «Война» и, конечно, «Красавица».

Любителей речных прогулок в этот вечер, 13 августа, ждут на теплоходе «Чайка». На его палубе пройдет очередной музыкальный вечер-круиз «Кичке сэяхэт». Перед гостями выступит певец татарской эстрады Руслан Кирамутдинов.

14 августа в «Максимилианс» состоится концерт Марата Яруллина, который за зарекомендовал себя как артист, обладающий и вокалом, и необычайной харизмой. Певец исполнит новые песни и, конечно же, всеми любимые хиты.

Спектакли

9 августа The Театр покажет постановку «Почему женщины убивают». В центре сюжета — четыре подруги детства, которые собираются вместе перед одним из самых главных мероприятий в жизни одной из них — свадьбой. И этот девичник из простого праздника превращается в самую необычную ночь в их жизни.

12 августа во Дворце молодежи Театр Дениса Матросова (Москва) поставит спектакль «Ты будешь мой». Это трогательная история о любви, страсти и преодолении трудностей, где Максим, потерявший все, отправляется в «запой», но неожиданно сталкивается с Катей. Смогут ли эмоции и сильные характеры изменить ход событий? Узнаете, если посмотрите спектакль. В ролях: Екатерина Казанцева, Вячеслав Разбегаев, Денис Матросов, Екатерина Волкова.

Кино

В кинотеатрах Уфы — пять премьер российских и зарубежных кинокартин.

Комедия «Атель-Матель». Саша Родионов, обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. В ролях: Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин и другие.

Комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй». Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а, проще говоря, «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера Олега — лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей. В ролях: Александр Кокорин, Роман Погорелов, Леон Кемстач, Мария Шукшина и другие.

Хоррор «Женщина в черном. Невеста дьявола». Вскоре после свадьбы с Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения и тревожные совпадения. Злой призрак, одержимый Эхой, делает все, чтобы разрушить ее брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет ее от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы. В ролях: Рут Марини, Энче Багус, Алфи Алфанди, Дивка Прадньяна и другие.

Хоррор «Затерянное место». Женщина с двумя сыновьями-близнецами живет в лесном доме, который защищает их от зла. Отходить от дома нужно обязательно обвязавшись веревкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснется тебя и захватит твой разум. Дети беспрекословно подчиняются правилам матери, но вскоре один мальчик начинает сомневаться в истинности ее убеждений. В ролях: Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт и другие.

Мюзикл «Джульетта и Ромео». 1301 год, Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Им может стать кто-то из глав могущественных кланов — либо граф Монтекки, либо граф Капулетти. Но все планы спутывает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки. В ролях: Лекси Кунс, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер и другие.

14 августа в «Артерии» пройдет кинолекторий с кинокритиком Сергеем Бархатовым. Вместе с ним участники мероприятия посмотрят и обсудят мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь».