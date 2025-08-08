Число ярославских унитарных предприятий сократится в пять раз

В Ярославской области 20 унитарных предприятий до конца 2025 года пройдут процесс ликвидации или реорганизации. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Здание правительства Ярославской области

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

В соответствии с изменениями в законах «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции» унитарные предприятия, не являющиеся монополистами в своей сфере, подлежат ликвидации или реорганизации.

Унитарные предприятия должны быть переведены в правовую форму, которая позволит им работать на равных условиях с другими участниками рынка в статусе акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или учреждения для решения социальных задач.

«Унитарные предприятия часто работают неэффективно из-за ограничений в распоряжении имуществом, которое находится у них в оперативном управлении или хозяйственном ведении. Предприятия после реорганизации продолжат в полном объеме оказывать услуги населению»,— пояснила и. о. министра имущественных отношений региона Елена Ермолова.

На настоящий момент в регионе осталось 25 унитарных предприятий. Пять из них свой статус сохранят, поскольку работают в сфере естественных монополий (электротранспорт, ЖКХ и другие). Это ГП ЯО «Яроблводоканал», Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО, МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунальных услуг» Некрасовского МО, МУП «Теплоэнерго» в Рыбинске и МУП «Координационно-исследовательский центр «Поиск».

Алла Чижова