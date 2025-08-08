Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновске военные следователи направили в военкомат принявших российское гражданство иностранцев

Военные следователи Следственного комитета России провели совместный рейд с сотрудниками полиции и военкомата в Ульяновске, сообщил в пятницу Информационный центр СКР.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ведомство сообщает, что проверочные мероприятия прошли сразу на нескольких строительных объектах в Засвияжском и Железнодорожном районах Ульяновска, где трудятся иностранцы, принявшие российское гражданство. Проверка показала, что из 10 зарегистрированных человек двое после получения гражданства не встали на воинский учет. Их доставили в районные военкоматы для исправления нарушения, отмечается в сообщении.

Андрей Васильев, Ульяновск