Проект реконструкции уфимского цирка не прошел госэкспертизу

Главное управление государственной экспертизы выдало отрицательное заключение на проект реконструкции и реставрации здания филиала ФКП «Росгосцирк» — «Уфимский государственный цирк». Информация об этом размещена на портале Единого госреестра заключений экспертизы.

Застройщиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», проектную документацию разработало уфимское ООО «Генпроект».

Уфимский госцирк находится на проспекте Октября, 73. Он был построен в 1968 году и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2017 году здание уфимского цирка закрыто по решению суда — прокуратура установила, что продолжать его эксплуатацию небезопасно из-за начавшегося разрушения купола. В 2021 году стоимость реконструкции здания оценивали в 1,5 млрд руб. В конце ноября глава Башкирии Радий Хабиров на ежегодной пресс-конференции в формате «Прямой линии» сообщил, что в том году в Федеральную адресную инвестиционную программу было заложего более 2 млрд руб. на реконструкцию здания уфимского Госцирка.

