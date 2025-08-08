Наши и медведь

Россияне Slaughter to Prevail утверждаются в роли главной русской рок-группы в мире. Об успехе их нового альбома «Grizzly» рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устрашающий сценический имидж Александра Шиколая не отпугивает миллионную аудиторию группы

Фото: Amy Harris / Invision / AP Устрашающий сценический имидж Александра Шиколая не отпугивает миллионную аудиторию группы

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Екатеринбуржцы Slaughter to Prevail уже без малого десять лет работают на международной сцене. В январе 2016 года они подписали контракт с американской звукозаписывающей компанией Sumerian Records, специализирующейся на экстремальных разновидностях тяжелой музыки — дэткоре, хард-кор-панке, прогрессив-метале и пр. Соседи Slaughter to Prevail в каталоге лейбла — Asking Alexandria, Bad Omens, I See Stars, Поппи, то есть музыканты с переднего края самого громкого рока. Свежая пластинка Slaughter to Prevail называется «Grizzly».

Вокалист группы Александр Шиколай, он же Alex Terrible, таскает железо в спортзале, чтобы улучшать свои результаты в другом своем любимом деле — профессиональных кулачных боях екатеринбургской лиги RCC Hard. Но то же можно сказать и о группе: судя по новому альбому, ее музыка стала еще более яростной, мускулистой, излучающей опасность, как будто бы ее тоже прокачали изо всех сил.

Slaughter to Prevail наследуют хоррор-традициям тяжелых стилей. Однако в их текстах если и встречаются демоны, то скорее не как герои конкретных мифов, а как метафора внутренних конфликтов, боли и депрессии. Как говорит лидер группы, музыка Slaughter to Prevail — не зло ради зла: «Это выплеск всего, что нас душит. Это крик о помощи, а не призыв к насилию».

Вдобавок Slaughter to Prevail изначально поселили в свои песни вполне русских персонажей.

В клипе к новой песне «Russian Grizzly in America» фронтмен Александр Шиколай появляется на улицах Лос-Анджелеса либо за рулем вазовской «копейки», либо в компании медведя, который в «копейку» никак не помещается. Русского духа ролику добавляют портрет Владимира Высоцкого, пластиковая бутыль кваса и кадры из мультика про Винни-Пуха. А медведи из «Кавказской пленницы» трутся о земную ось как в оригинальном сэмпле, так и в утяжеленном гитарном риффе.

Можно было бы упрекнуть Slaughter to Prevail в эксплуатации «матрешечного» колорита. Вроде бы мода на него прошла еще в конце 1980-х, когда дебютный альбом перестроечного «Парка Горького» отбыл свою двадцатинедельную вахту в чарте Billboard. Но Slaughter to Prevail, похоже, ценятся в музыкальном мире в первую очередь из-за своих сочинительских и исполнительских талантов. Новый альбом «Grizzly» — это россыпь зубодробительных высокотемповых боевиков с симфонически окрашенной электронной основой. А названия типа «Babayka» и «Koschei», как и сниппеты типа фрагмента песенки «Бандито-гангстерито»,— «пасхалки» для соотечественников. Есть и намеки на баллады, как, например, в песне «Rodina». Впрочем, ждать от группы полноценной баллады не стоит: распевный мелодичный зачин неизбежно попадет под циркулярную пилу диких гитар.

Популярность Slaughter to Prevail пришлась на эпоху, которую вряд ли назовешь благосклонной к творцам из России. И тем не менее герой сегодняшнего пост-хард-кора Ронни Радке, чье имя на слуху у меломанов благодаря недавнему успешному дуэту с Мэрилином Мэнсоном «God Is A Weapon», охотно записывает со Slaughter to Prevail дуэт на стыке рэп-метала и дэткора под названием «Imdead». А японская кавай-металлическая группа Babymetal (об их гастролях в России “Ъ” писал 3 марта 2020 года) с радостью вступает в коллаборацию с екатеринбуржцами в трехъязычном треке «Song 3», который на альбоме «Grizzly» размещен под номером 7.

В клипе на «Song 3» ничего матрешечного или балалаечного нет. Там есть музыканты Slaughter to Prevail в привычных масках «демолишера», слегка переработанных в духе японской демонологии. В центре композиции — синхронно танцующие девочки-«Лолиты». Но самый главный герой — Шиколай, рычащий по-русски посреди спортзала с боксерской грушей: «Встанет солнце, поднимите все знамя».

Обе группы — нишевые. Однако в своих нишах они добились огромных успехов.

«Song 3» укрепила позиции Slaughter to Prevail в Японии — заняла 9-е место в главном чарте синглов. А альбом «Grizzly» попал на 72-е место в японском Billboard.

Япония для тяжелой музыки — традиционно благодатный рынок, есть даже отдельное понятие — японская версия альбома, то есть версия с бонус-треками и особым дизайном.

Но что там Япония — за две недели после выхода альбом «Grizzly» добрался до 7-го места в официальном британском металлическом чарте и до 18-го места в US Billboard Top Hard Rock Albums. Для тех, кто мыслит категориями поп-мейнстрима и не считает эти показатели достаточно высокими, стоит напомнить, что просмотры клипов Slaughter to Prevail исчисляются десятками миллионов, в то время как для большинства даже очень популярных дэткор-групп 10–15 млн — уже большое достижение. Нынешним летом число ежемесячных слушателей в Spotify у Slaughter to Prevail составило 1,1 млн, что гораздо больше средних показателей дэткор- и металкор-групп.

Всячески подчеркивая свое русское происхождение, Slaughter to Prevail постоянно ломают стереотипы, и это не только стереотипы о русских, но и клише избранного ими музыкального стиля.

Типичный для последнего гроулинг (экстремально низкий, «рычащий» вокал) в начале трека «Imdead» — ловушка, обманка, приманка, что угодно, только не маркер всей песни: за радиоформатные 3,5 минуты стиль меняется не раз и не два.

Незадолго до выхода альбома «Grizzly» в середине июля стало известно, что Slaughter to Prevail не выступят, как планировалось, на подмосковном фестивале Metal Over Russia (чуть ранее на Александра Шиколая составили протокол о дискредитации российской армии, причем детали не оглашались). Группа извинилась перед поклонниками и выразила надежду на встречу на российских концертах в ноябре. Slaughter to Prevail на сегодняшний день — единственный музыкальный коллектив, лидер которого может поднять российский триколор, выступая на сцене в США. Именно так он и сделал в июне во время вашингтонского фестиваля Vans Warped Tour. Хотелось бы, чтобы и на родине Alex Terrible имел такую возможность.

Игорь Гаврилов